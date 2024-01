Probabili undici Salernitana Vecchia Signora Juventina: le NEWS sulle scelte di Allegri

Probabili formazioni Salernitana Juve: le ultime sulle scelte di Allegri per la partita dell’Arechi in programma alle 18

Oggi alle 18 la Juve affronterà di nuovo la Salernitana, ma a campi invertiti rispetti al 6-1 di giovedì sera in Coppa Italia.

La probabile formazione di Allegri all’Arechi dovrebbe vedere tra i pali il ritorno di Szczesny e in difesa quello di Bremer. A centrocampo chance per Nicolussi Caviglia al posto dello squalificato Locatelli con McKennie, Kostic e Weah pronti a tornare titolari. In attacco spazio a Yildiz e Vlahovic.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz

