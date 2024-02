Probabili undici Roma-Fc Internazionale: un solo dubbio irrisolto per Mister Inzaghi

Pubblicità

Nelle probabili formazioni di Roma-Inter, anticipo della 24° giornata di Serie A, prevale solamente un dubbio tra i nerazzurri

C’è ancora un nodo da sciogliere per Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, nella formazione da schierare contro la Roma. L’allenatore piacentino deve decidere chi far scendere in campo dal 1′: Darmian o Dumfries, con il primo favorito.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro

