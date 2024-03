Probabili undici Napoli S.S.C. #Juve: le #ULTIMISSIME #NEWS sulle scelte di Mister Max Allegri

09:17, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Probabili formazioni S.S.C. Napoli Juve, le ULTIME sulle scelte di Massimiliano Mister Max Allegri in vista del big match di questa sera

Giorno di gara per la Juventus, che questa sera sarà ospite del S.S.C. Napoli nel posticipo domenicale della 27esima giornata di questo campionato.

In difesa probabile panchina per “il Filosofo” Danilo, con Rugani dal primo al suo posto. Dubbi a centrocampo: se ci sarà Miretti dal primo, come sembra, Cambiaso sulla destra, altrimenti l’ex genoano potrebbe agire in mezzo con Weah sulla fascia. In avanti c’è Chiesa al posto di il Mago Yldiz.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Carlitos Alcaraz, Locatelli, Miretti, Iling-Junior; Giovannino Vlahovic, Chiesa. All. Mister Max Allegri

