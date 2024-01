Probabili undici Lecce Vecchia Signora Juventina: così in campo domani? Le ULTIME

Probabili formazioni Lecce Juve, così in campo domani i bianconeri di Allegri? Le ULTIME sull’undici che scenderà sul terreno di gioco

Vigilia di campionato per la Juve, che domani scenderà in campo a Lecce per la 21esima giornata di campionato per affrontare l’undici pugliese.

Un match in cui mancheranno Rabiot e Chiesa, che dovrebbero quindi essere rimpiazzati da Miretti e Yildiz, con il turco ormai sempre più inserito tra i titolari. In difesa il rientro di Gatti dopo la squalifica, così come quello di McKennie a centrocampo. Per il resto, Allegri non dovrebbe andare a ritoccare ulteriormente quell’undici che tante soddisfazioni gli sta dando ultimamente.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

