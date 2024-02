Probabili undici #Juve Frosinone: le possibili scelte di Mister Max Allegri

20:01, 24 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Probabili formazioni Juve Frosinone: le possibili scelte di Mister Max Allegri in vista del match in programma domani alle 12.30

Vigilia di campionato per la Juve, che scenderà in campo domani contro il Frosinone per il match valido per la giornata numero 26 di questo campionato.

Un match che potrebbe vedere la prima da titolare di Carlitos Alcaraz, avanti nel ballottaggio con Kostic (McKennie dirottato sulla destra). In difesa Rugani al posto dell’infortunato Danilo, mentre in avanti, a far coppia con Giovannino Vlahovic, dovrebbe esserci Chiesa.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Carlitos Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Giovannino Vlahovic, Chiesa. All. Mister Max Allegri

