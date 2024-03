Probabili undici #Juve Atalanta B.C.: le #ULTIMISSIME #NEWS sulle scelte di Mister Max Allegri

11:45, 10 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Probabili formazioni Juve Atalanta B.C., le ultime sulle scelte di Mister Max Allegri in vista del match in programma oggi allo Stadium

Juve in campo oggi allo Stadium contro l’Atalanta B.C., nel match valido per la 28esima giornata di questo campionato di Serie A.

Mister Max Allegri senza lo squalificato Giovannino Vlahovic, con “Arek” Milik al suo posto in coppia con Chiesa, favorito nel ballottaggio con il Mago Yldiz. A centrocampo il rientro di McKennie, con Iling favorito su Filip “Fil” Kostic per una maglia a sinistra. In difesa il rientro dall’inizio di “il Filosofo” Danilo e Gatti.

#Juventus F.C.NTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, “il Filosofo” Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, “Fabietto” Miretti, Iling-Junior; “Arek” Milik, Chiesa. All. Mister Max Allegri

