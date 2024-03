Probabili undici Italia Ecuador: scelta a sorpresa di Spalletti sui bianconeri

19:33, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Probabili formazioni Italia Ecuador: la scelta a sorpresa di Spalletti sugli juventini convocati per questi impegni amichevoli

Italia di nuovo in campo domani dopo la vittoria con il Venezuela, quando l’avversario dei ragazzi di Spalletti sarà l’Ecuador, che andrà a chiudere il breve tour oltreoceano per preparare al meglio il prossimo Europeo.

Per le probabili formazioni ecco la sorpresa del ct azzurro: nessun calciatore della Juventus dovrebbe partire dal primo minuto nell’amichevole contro i sudamericani.

ITALIA (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori.

