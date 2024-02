Probabili undici Fc Internazionale Signora Juve: le ULTIME sulle scelte di Mister Max Allegri

Probabili formazioni Inter Juve, le ULTIME sulle scelte di Allegri in vista del big match in programma stasera: i dettagli

Juve di scena stasera a San Siro nel big match contro l’Inter che profuma già di Scudetto. Una gara per cui Allegri ha ormai pochi dubbi di formazione.

Confermata in pieno la difesa col rientro di Danilo, mentre a centrocampo si rivedrà finalmente Rabiot dopo l’infortunio. In avanti, in coppia con Vlahovic, favorito Yildiz su Chiesa per una maglia da titolare.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

