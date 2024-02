Probabili undici Fc Internazionale Atletico Madrid: Mister Inzaghi prepara la sorpresa per Simeone?

Pubblicità

Probabili formazioni Inter Atletico Madrid: Inzaghi prepara la sorpresa per Simeone? Cosa filtra sulle scelte per domani

Arrivano alcuni aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter Atletico Madrid, gara d’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. Sky Sport riporta le ultime sulle scelte di Simone Inzaghi per il match di domani sera a San Siro.

Il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi ai titolarissimi. Niente sorprese dunque in vista, con Darmian in vantaggio su Dumfries sulla destra, mentre Dimarco torna sulla sinistra. Per il resto undici confermato, con Thuram e Lautaro in avanti.

L’articolo Probabili formazioni Inter Atletico Madrid: Inzaghi prepara la sorpresa per Simeone? proviene da Inter News 24.