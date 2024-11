Ogni notizia è un ponte tra il presente e il futuro.

Pubblicità

La sfida tra Milan ed Empoli al Giuseppe Meazza vede entrambe le squadre pronte a dare il massimo, con scelte tecniche precise e alcune assenze significative per gli ospiti.

Pubblicità

Milan – Modulo 4-2-3-1

Il Milan guidato da Paulo Fonseca dovrebbe presentarsi con il suo classico 4-2-3-1. La squadra non registra assenze e schiera un undici competitivo.

Probabile formazione:

Portiere: Maignan

Maignan Difesa: Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez

Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez Centrocampo: Fofana, Reijnders

Fofana, Reijnders Trequartisti: Chukwueze, Pulisic, Okafor

Chukwueze, Pulisic, Okafor Attaccante: Abraham

Empoli – Modulo 3-1-4-2

L’Empoli, con diverse defezioni importanti, adotta un modulo più prudente con una linea difensiva a tre.

Probabile formazione:

Portiere: Vasquez

Vasquez Difesa: Goglichidze, Ismajli, Viti

Goglichidze, Ismajli, Viti Centrocampo: Henderson; Gyasi, Maleh, Cacace, Pezzella

Henderson; Gyasi, Maleh, Cacace, Pezzella Attacco: Colombo, Pellegri

Giocatori Assenti

Milan: nessuna assenza segnalata.

nessuna assenza segnalata. Empoli: mancheranno Ebuehi, Sazonov, Haas, Zurkowski e Fazzini, tutti fuori per infortunio.

Analisi del Match

Il Milan sembra avere un vantaggio netto, sia per qualità della rosa che per assenze limitate. L’Empoli, invece, potrebbe puntare su una difesa compatta e ripartenze veloci per creare difficoltà ai padroni di casa. Tuttavia, la profondità e la qualità del gioco rossonero potrebbero fare la differenza.

Commento Personale

Con uno stadio come il Meazza a sostegno, il Milan dovrebbe avere tutte le carte in regola per ottenere un risultato positivo. Sarà interessante vedere se l’Empoli riuscirà a contenere la spinta offensiva rossonera nonostante le tante assenze.