Ogni notizia è un ponte tra il presente e il futuro.

Italia (4-3-3):

Portiere: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma Difensori: Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Alessandro Buongiorno, Andrea Cambiaso

Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Alessandro Buongiorno, Andrea Cambiaso Centrocampisti: Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali

Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali Attaccanti: Federico Dimarco, Moise Kean, Daniel Maldini

Francia (4-3-3):

Portiere: Mike Maignan

Mike Maignan Difensori: Jules Kounde, Ibrahima Konate, William Saliba, Lucas Digne

Jules Kounde, Ibrahima Konate, William Saliba, Lucas Digne Centrocampisti: N’Golo Kanté, Adrien Rabiot, Michael Olise

N’Golo Kanté, Adrien Rabiot, Michael Olise Attori: Kingsley Coman, Marcus Thuram, Warren Zaire-Emery

Squalificati:

Italia: Nessuno

Nessuno Francia: Eduardo Camavinga

Non disponibile:

Italia: Nessuno

Nessuno Francia: Nessuno

Queste formazioni mostrano come entrambe le squadre siano in buona salute, con nessuna indisponibilità significativa (eccetto Camavinga per la Francia). Gli allenatori potranno contare sui principali giocatori per affrontare una sfida molto importante per il primo posto nel girone della UEFA Nations League.