Ogni notizia è un ponte tra il presente e il futuro.

Le formazioni di Brescia e AS Bari per l’incontro del 30/11/24 alle ore 15:00.

Brescia (4-3-1-2)

Lezzerini (Portiere)

(Portiere) Dickmann, Cistana, Jallow, Papetti (Difensori)

(Difensori) Bertagnoli, Verreth, Besaggio (Centrocampisti)

(Centrocampisti) Galazzi (Trequartista)

(Trequartista) Borrelli, Bianchi (Attaccanti)

Allenatore: Rolando Maran

AS Bari (3-4-3)

Radunovic (Portiere)

(Portiere) Pucino, Simic, Mantovani (Difensori)

(Difensori) Oliveri, Maita, Maiello, Dorval (Centrocampisti)

(Centrocampisti) Lasagna, Novakovich, D’Errico (Attaccanti)

Allenatore: Moreno Longo

Riepilogo breve

Le probabili formazioni di Brescia e AS Bari per il match di Serie B mostrano un equilibrio tattico tra le due squadre. Brescia scenderà in campo con un 4-3-1-2, mentre Bari adotterà un sistema 3-4-3. La sfida promette di essere ben combattuta, con entrambe le squadre schierando formazioni solide.