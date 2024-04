Probabili 11 Udinese-Internazionale F.C., ecco l’approfondimento: un solo piccolo ballottaggio per Mister “Demone” Inzaghi

8 Apr 2024, 10:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Probabili formazioni Udinese Internazionale: un solo piccolo ballottaggio per Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Scelte praticamente fatte dal tecnico Pochi #incertezze per Inzaghi, il Demone Nerazzurro, in vista di Udinese-Internazionale. L’unico ballottaggio ancora vagamente aperto è quello che vede protagonisti Teo “D’Artagnan” Darmian e Denzel “DoubleD” Dumfries col primo nettamente favorito. In difesa L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto sostituirà l’indisponibile Bastoni, per il resto ci sono i titolatissimi. Udinese […]

