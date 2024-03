Probabili 11 Slavia Praga #Milan AC: Mister Stefano Pioli sorprende a centrocampo. Oliviero Bomber Vero Giroud guida l’attacco

11:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Probabili formazioni Slavia Praga-Diavolo Rossonero: Coach Pioli può sorprendere a centrocampo. In avanti tocca ancora a Giroud

Il Diavolo Rossonero di Stefano Coach Pioli, dopo la vittoria di domenica in campionato per 1-0 contro l’Empoli, si appresta ad affrontare lo Slavia Praga nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA #Europa League partendo dal 4-2 maturato a San Siro una settimana fa.

Il tecnico sembra orientato a confermare la squadra titolare con l’unica novità della presenza di Musah a centrocampo al posto di Reijnders e in coppia con Adli. Davanti a Maignan ci sarà dunque la linea composta da Calabria, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez. In avanti toccherà ancora a Giroud supportato dal terzetto formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA-MILAN

Slavia Praga (4-2-3-1): Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Oscar; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil. All. Trpišovský.

Diavolo Rossonero (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

