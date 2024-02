Probabili 11 Rennes AC Milan: Mister Stefano Pioli coi titolarissimi. Previsti solo due cambi

Probabili formazioni Rennes-Milan: Pioli si affida ai titolarissimi per centrare gli ottavi di finale. Due soli i cambi

Stefano Pioli non intende assolutamente sottovalutare la gara di questa sera contro il Rennes, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Nonostante il 3-0 dell’andata a San Siro, il tecnico emiliano del Milan è pronto a schierare la formazione titolare.

Davanti a Maignan ci sarà il quartetto formato da Florenzi, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez; a centrocampo rifiata Loftus-Cheek col trio che sarà quello composta da Musah, Reijnders e Bennacer. Infine Jovic, supportato da Pulisic e Leao, guiderà l’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI RENNES-MILAN

RENNES (4-4-2): Mandanda; G.Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D.Doué; Kalimuendo, Terrier. Allenatore: Stepehan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Jovic. Allenatore: Pioli.

