Probabili 11 Monza AC Milan, turnover per Mister Stefano Pioli: le possibili scelte del tecnico

Probabili formazioni Monza Milan, turnover per Pioli: le possibili scelte del tecnico verso il prossimo match di campionato

Cambia Pioli per la sfida di campionato contro il Monza. Ci saranno 5 novità nel Milan rispetto alla sfida contro il Rennes proprio per preparare al meglio il ritorno di Europa League. Ecco quelle che potrebbero essere le scelte di formazione.

Pubblicità

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Okafor, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All. Pioli.

Pubblicità

Pubblicità

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini Pessina, Zerbin; Colpani, V. Carboni; Dany Mota. All. Palladino

Pubblicità

The post Probabili formazioni Monza Milan, turnover per Pioli: le possibili scelte del tecnico appeared first on Milan News 24.