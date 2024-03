Probabili 11 #Milan AC Slavia Praga, una NOVITÀ rispetto alla S.S. Lazio: ballottaggio a centrocampo

00:48,6 Mar 2024, MILANELLO.

Probabili formazioni Diavolo Rossonero Slavia Praga, una NOVITÀ rispetto alla S.S. Lazio: ballottaggio a centrocampo. Le ultime sulle possibile scelte

Il Diavolo Rossonero prepara la sfida di UEFA #Europa League contro lo Slavia Praga. In difesa, rispetto alla sfida dell’Olimpico, ci sarà Thiaw a differenza di Kjaer. A centrocampo il grande ballottaggio è quello tra Adli e Reijnders.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Coach Pioli.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Mandous; Tomic, Boril, Zima; Doudera, Masopust, Oscar Dorley, Wallem; Jurecka, Jurasek; Chytil. All. Trpišovský.

