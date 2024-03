Probabili 11 #Milan AC Slavia Praga: due ballottaggi per Mister Stefano Pioli, le idee in vista del #Big match

17:48,5 Mar 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero continua a preparare il match di UEFA #Europa League contro lo Slavia Praga. Le probabili formazioni, due ballottaggi su Coach Pioli

Giovedì sera il Diavolo Rossonero affronterà lo Slavia Praga nell’andata degli ottavi di finale di UEFA #Europa League 2023-24. Intervenuto in collegamento da Diavolo Rossoneroello Peppe di Stefano ha fatto il punto sulle probabili formazioni e le possibili scelte di Coach Pioli per il match:

LE PAROLE – «Coach Pioli ha tutti a disposizione tranne Pobega, recuperato anche Caldara, il Diavolo Rossonero arriva nelle migliori condizioni psico fisiche possibili. Sicuramente giocherà Leao, Pulisic e al centro Giroud con “JoJo” Jovic che dovrebbe partire titolare ad Empoli, ballottaggio Bennacer Reijnders e Florenzi Calabria»

