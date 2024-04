Probabili 11 #Milan AC Lecce, Mister Stefano Pioli valuta la rivoluzione anche nel modulo!

15:01,3 Apr 2024, MILANELLO.

Probabili formazioni Diavolo Rossonero Lecce, Coach Pioli valuta la rivoluzione anche nel modulo! L’idea del tecnico per il match Arrivano alcuni aggiornamenti su quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni di Diavolo Rossonero Lecce, prossimo match di campionato che andrà in scena sabato. Coach Pioli ritrova Theo Hernandez dopo la squalifica ma perde Loftus Cheek (sempre a causa squalifica). […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Probabili formazioni Diavolo Rossonero Lecce, Coach Pioli valuta la rivoluzione anche nel modulo! appeared first on Diavolo Rossonero News 24.