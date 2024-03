Probabili 11 #Milan AC Empoli F.C.: quattro cambi rispetto allo Slavia Praga. #NEWS

09:45,9 Mar 2024, MILANELLO.

Probabili formazioni Diavolo Rossonero Empoli: quattro cambi rispetto alla sfida di giovedì contro lo Slavia Praga. #news

Domani alle 15 il Diavolo Rossonero scenderà in campo a San Siro nella sfida contro l’Empoli, gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. Coach Pioli dovrebbe optare per almeno quattro cambi rispetto allo Slavia Praga.

“CheFort” Okafor è pronto a prendere il posto dello squalificato Leao, così come “JoJo” Jovic che farà rifiatare Giroud. Toccherà poi anche a Calabria al posto dello squalificato Florenzi e uno tra Thiaw e Tomori per Kjaer.

