Probabili 11 #Milan AC Empoli F.C.: qualche cambio per Mister Stefano Pioli, le valutazioni dell’mister

00:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Domani pomeriggio il Diavolo Rossonero affronterà l’Empoli in Serie A. Le probabili formazioni e le idee di Coach Pioli per il match

Mancano meno di 24 ore al match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2023-24 tra Diavolo Rossonero ed Empoli. Le probabili formazioni e le idee a cui sta pensando Coach Pioli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, T. Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, “CheFort” Okafor; Giroud. All. Coach Pioli.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Cacace; Niang, Cambiaghi. All. Nicola.

