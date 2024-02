Probabili 11 Lazio #Milan AC: Mister Stefano Pioli ha questa sicurezza, la rivelazione

23:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Domani sera il Diavolo Rossonero affronterà la Lazio in campionato. In vista del match Coach Pioli ha questa certezza sulle probabili formazioni

Il Diavolo Rossonero si prepara ad affrontare la Lazio in campionato. In vista del match valido per la ventisettesima giornata della Serie A 2023-24, Coach Pioli ha questa certezza. Ecco la rivelazione di Peppe Di Stefano sulle probabili formazioni:

LE PAROLE – «Il Diavolo Rossonero fuori casa ha sempre o quasi sempre faticato soprattutto contro le grandi squadre. Il Diavolo Rossonero dei primi anni dell’era Coach Pioli aveva dei ritmi altissimi fuori casa. Il Diavolo Rossonero deve chiudere la pratica Champions League e deve prepararsi a un tour de force. Il Diavolo Rossonero domani giocherà con la migliore formazione. Il turnover esagerato visto contro il Monza abbiamo visto i risultati.»

