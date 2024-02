Probabili 11 Lazio #Milan AC, indisponibilità per Threno Hernandez: come può cambiare l’11 di Mister Stefano Pioli senza il francese

20:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Probabili formazioni Lazio Diavolo Rossonero, infortunio per Theo Hernandez: come può cambiare l’11 di Coach Pioli senza il francese. Le ultime

Secondo quanto riportato da SkySport, Theo Hernandez avrebbe subito una botta e sarà valutato nella giornata di domani per il match tra Lazio e Diavolo Rossonero. Florenzi è al momento favorito a Davide Calabria ma in caso di assenza del francese giocheranno entrambi con Calabria a destra e l’ex Roma a sinistra.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, F. Anderson. All. Sarri.

Pubblicità

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi/Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez/Florenzi; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Coach Pioli.

The post Probabili formazioni Lazio Diavolo Rossonero, infortunio per Theo Hernandez: come può cambiare l’11 di Coach Pioli senza il francese appeared first on Diavolo Rossonero News 24.