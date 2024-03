Probabili 11 Internazionale F.C. Empoli F.C., Mister “Demone” Inzaghi ha 2 ballottaggi, ecco l’approfondimento: le NEWS

30 Mar 2024, 09:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha 2 ballottaggi in vista di Internazionale-Empoli F.C., in programma lunedì 1 aprile alle 20:45: le probabili formazioni Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, non ha ancora scelto definitivamente la 11 titolari da schierare in Internazionale-Empoli F.C., in programma lunedì 1 aprile alle 20:45. Il tecnico deve infatti ancora sciogliere 2 ballottaggi: quello tra Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck e Pavard nel terzetto di […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Probabili formazioni Internazionale Empoli F.C., Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha 2 ballottaggi: le ultime proviene da Internazionale News 24.