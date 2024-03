Probabili 11 Internazionale F.C.-Empoli F.C., ecco l’approfondimento: Mister “Demone” Inzaghi ha ancora 2 #incertezze da sciogliere

31 Mar 2024, 10:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Probabili formazioni Internazionale-Empoli F.C.: Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha ancora 2 #incertezze da sciogliere. Le ultime in vista del match di #domani sera Arrivano delle novità su quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni di Internazionale Empoli F.C.. Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, si appresta a sciogliere gli ultimi suoi #incertezze in vista dell’incontro di #domani sera a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, contro i toscani. […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Probabili formazioni Internazionale-Empoli F.C.: Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha ancora 2 #incertezze da sciogliere proviene da Internazionale News 24.