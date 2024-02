Probabili 11 Frosinone AC Milan: Bennacer rientra ma va in panchina, le idee di Mister Stefano Pioli

Domani pomeriggio il Milan scenderà in campo contro il Frosinone. Le probabili formazioni, le idee di Pioli

Stefano Pioli pensa alle possibili scelte da effettuare nel match di domani pomeriggio del Milan contro il Frosinone, valido per la giornata 23 della Serie A 2023-24. Bennacer torna a disposizione ma dovrebbe partire dalla panchina:

Frosinone (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

