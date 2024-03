Probabili 11 Fiorentina #Milan AC, Mister Stefano Pioli deve far fronte a DUE assenze: le possibili valutazioni

18:05,28 Mar 2024, MILANELLO.

Probabili formazioni Fiorentina Diavolo Rossonero, Coach Pioli deve far fronte a tante assenze: le possibili scelte del tecnico rossonero e di Italiano Il Diavolo Rossonero inizia il rush finale di campionato dopo la sosta nazionali con la sfida contro la Fiorentina. Nella trasferta del Franchi, Coach Pioli dovrà fare a meno del squalificato Theo Hernandez e di Kjaer che […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Probabili formazioni Fiorentina Diavolo Rossonero, Coach Pioli deve far fronte a DUE assenze: le possibili scelte appeared first on Diavolo Rossonero News 24.