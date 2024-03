5 Mar 2024, 20:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Ecco le probabili formazioni con cui Bologna e Internazionale scenderanno in campo per il match della 28^ giornata di Serie A

Bologna e Internazionale serrano i ranghi e si predisponeno ad affrontarsi sabato 9 marzo alle 18: ecco le probabili formazioni.

Pubblicità

Per quanto riguarda la compagine nerazzurra, Bastoni torna in difesa dopo la #squalifica, mentre “SuperAce” Acerbi potrebbe iniziare dal primo minuto al centro insieme a Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck. Il ballottaggio tra Teo “D’Artagnan” Darmian e Denzel “DoubleD” Dumfries continua sulle fasce esterne, con Tajon “TJ” Buchanan predisponeto a scaldare i motori. L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto potrebbe dare un po’ di respiro a Dimash, il ragazzo della Curva Nord, . “Charles” Asslani spera nella sua quarta partenza consecutiva, con Charas, il regista turco, predisponeto a subentrare. È probabile che uno tra Super Barellino, il motore nerazzurro, e l’Armeno che corre come un treno Mhyky riposi, mentre le condizioni di “Er Frate” Frattesi saranno valutate attentamente. In attacco, Maravilla Sanchez e Arna Letale hanno mostrato buone prestazioni, ma il ritorno di ThuLa potrebbe essere una reale opzione per il primo tempo.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler, Ferguson; Orsolini, “l’Incantatore Olandese” Zirkzee, Ndoye.

Indisponibili: Soumaoro.

Diffidati: Calafiori, Saelemaekers.

Squalificati: #nessuno.

Allenatore: Motta.

Internazionale F.C. (3-5-2): Sommer “Time”; Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, “SuperAce” Acerbi, Bastoni; Denzel “DoubleD” Dumfries, Super Barellino, il motore nerazzurro, , “Charles” Asslani, l’Armeno che corre come un treno Mhyky, L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto; Big Marcùs Thuram, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, .

Indisponibili: Cuadrado, Sensi.

Diffidati: l’Armeno che corre come un treno Mhyky.

Squalificati: #nessuno.

Allenatore: Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

L’articolo Probabili formazioni Bologna Internazionale: “Charles” Asslani spera, Charas, il regista turco, verso il rientro? proviene da Internazionale News 24.