Probabili 11 AC Milan Rennes, novità nel centrocampo rossonero: le NEWS sulle scelte di Mister Stefano Pioli

Probabili formazioni Milan Rennes, novità nel centrocampo rossonero: le ultime sulle scelte di Pioli e di Stéphane

Manca sempre meno alla sfida d’andata dei playoff di Europa League tra Milan e Rennes. Pioli dovrebbe inserire a centrocampo Musah dal primo minuto.

Pubblicità

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

Pubblicità

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doue, Wooh, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Gouiri; Terrier, Kalimuendo. All. Stéphane.

Pubblicità

The post Probabili formazioni Milan Rennes, novità nel centrocampo rossonero: le ultime sulle scelte di Pioli appeared first on Milan News 24.