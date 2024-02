Probabili 11 AC Milan Rennes: Mister Stefano Pioli pensa a questa scelta a centrocampo, i dettagli

Domani sera il Milan affronterà il Rennes in Europa League. In vista del match le probabili formazioni potrebbero includere questa scelta

In vista del match di domani sera del Milan nell’andata degli spareggi di Europa League 2023-24 contro il Rennes Pioli pensa ad un possibile cambio a centrocampo rispetto al match contro il Napoli.

Come riportato da Sky Sport l’allenatore rossonero dovrebbe optare per Reijnders e Loftus Cheek con Musah favorito su Bennacer e Adli per completare il trio nel reparto.

