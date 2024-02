Probabili 11 AC Milan Rennes: Mister Stefano Pioli coi titolari. Sorpresa a centrocampo

Probabili formazioni Milan-Rennes: Stefano Pioli sceglie i titolari per la sfida contro i francesi. Sorpresa a centrocampo

Stefano Pioli ha sciolto le riserve in vista della sfida di questa sera in Europa League tra Milan e Rennes. Il tecnico ha infatti deciso di schierare la formazione titolare con un unico cambio a centrocampo.

Davanti a Maignan ci sarà la linea a quattro formata da Florenzi a destra al posto dell’infortunato Calabria, Theo Hernandez a sinistra e la coppia centrale formata da Gabbia e dal recuperato Kjaer.

Con Reijnders a centrocampo ci sarà Musah che ha vinto il ballottaggio con Bennacer e Adli. Il centravanti sarà Giroud supportato dal terzetto composto da Pulisic a destra, Loftus-Cheek al centro e Leao a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-RENNES

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Musah, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Sportiello, Nava, Nsiala, Thiaw, Bartesaghi, Adli, Terracciani, Bennacer, Eletu, Okafor, Jovic.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G.Doué, Omari, Theate, Truffet, Borigeaud, Matusiwa, Santamaria, D.Doué; Kalimuendo, Terrier. Allenatore: Stephan.

A disposizione: Gallon, Lembet, Wooh, Belocian, Seidu, Cissé, Nagida, Blas, Gouiri, Salah, Lambourde, Yildirim.

