Probabili 11 AC Milan Napoli: pochi dubbi per Mister Stefano Pioli, le possibili scelte

Domenica sera il Milan affronterà il Napoli in campionato. Le probabili formazioni e le possibili scelte di Pioli

Il Milan si prepara ad affrontare il Napoli in campionato. Le idee di Pioli e le probabili formazioni per il match valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2023-24:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri

