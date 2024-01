Probabili 11 AC Milan Cagliari: le possibili scelte di Mister Stefano Pioli

Probabili formazioni Milan Cagliari: le possibili scelte di Pioli per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Il Milan è pronto a scendere in campo per la sua prima partita del 2024. A San Siro questa sera arriva il Cagliari per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le possibili scelte di Pioli.

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Simic, Theo Hernandez, Jimenez; Reijnders, Adli; Chukwueze, Romero, Traoré; Jovic.

