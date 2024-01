Domani sera il Milan affronterà l’Atalanta in Coppa Italia. In vista del match Pioli pensa di far rifiatare Giroud

Cambia l’attacco? Domani sera il Milan affronterà l’Atalanta in Coppa Italia. In vista del match Pioli pensa di far rifiatare Giroud:

come riportato da Daniele Longo come successo contro il Cagliari potrebbe partire dal 1′ Jovic.

The post Probabili formazioni Milan Atalanta: Giroud dalla panchina? Ecco a cosa sta pensando Pioli appeared first on Milan News 24.