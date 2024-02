Probabili 11 AC Milan Atalanta BC: Mister Stefano Pioli pensa al miglior 11. Le possibili valutazioni

16:48,24 Feb 2024, MILANELLO.

Probabili formazioni Diavolo Rossonero Atalanta: Coach Pioli pensa al miglior 11 possibile. Le possibili scelte dei due tecnici

Le probabili formazioni di Diavolo Rossonero Atalanta per il match valido per il posticipo della domenica del week end di Serie A 2023-24. Ecco le possibili scelte di Stefano Coach Pioli e Gian Piero Gasperini:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Coach Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gasperini

