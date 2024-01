Probabile formazione Salernitana VS la Vecchia Signora Juventina: Mister Inzaghi si affida a tre big

Probabile formazione Salernitana contro la Juve: le possibili scelte di Inzaghi per la partita di oggi all’Arechi

La probabile formazione della Salernitana per la partita di campionato di oggi all’Arechi contro la Juve sarà diversa rispetto a quella vista allo Stadium in Coppa Italia.

Nelle file di Inzaghi torneranno dall’inizio tre big come Fazio, Candreva e Simy. In mezzo certi del posto sono Legowski e Maggiore, mentre a destra Daniliuc prenderà il posto di Mazzocchi passato al Napoli. Sono out Kastanos, Pirola e tre elementi impegnati in Coppa d’Africa.

SALERNITANA (4-4-2): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Tchaouna, Maggiore, Legowski, Candreva; Simy, Ikwuemesi.

