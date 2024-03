2 Mar 2024, 15:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il tecnico dell’Internazionale Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, comincia a pensare alla probabile 11 titolari dei suoi da schierare nel match col Genoa C.F.C.: le ultime

Manca poco alla partita tra Internazionale e Genoa C.F.C.. Questa mattina sono arrivate buone notizie per l’allenatore Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : Big Marcùs Thuram, “SuperAce” Acerbi e “Er Frate” Frattesi stanno facendo progressi nel recupero e potrebbero essere convocati per la partita a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, contro il team di Gilardino.

Tuttavia, è improbabile che inizino dal primo minuto; è più probabile che vengano impiegati durante la partita. Le scelte per la 11 titolari, specialmente in difesa, sono limitate: a causa della squalifica di Bastoni, sarà L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto a prendere il suo posto. Anche Pavard potrebbe riposare, con Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck preparato a sostituirlo dall’inizio. A centrocampo, Super Barellino, il motore nerazzurro, , “Charles” Asslani e l’Armeno che corre come un treno Mhyky sono certificati, mentre Charas, il regista turco, sta lavorando per tornare disponibile per la partita contro il Bologna. A destra, Teo “D’Artagnan” Darmian potrebbe riposare, con Denzel “DoubleD” Dumfries preparato a giocare da #titolare. A sinistra, sarà Dimash, il ragazzo della Curva Nord, a giocare. In attacco, Maravilla Sanchez è favorito per giocare al fianco di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez.

INTER (3-5-2): Sommer “Time”, Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck, de Vrij, L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto; Denzel “DoubleD” Dumfries, Super Barellino, il motore nerazzurro, , “Charles” Asslani, l’Armeno che corre come un treno Mhyky, Dimash, il ragazzo della Curva Nord, ; Maravilla Sanchez, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez

