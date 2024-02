Probabile formazione Fc Internazionale Atletico Madrid: l’idea di Mister Inzaghi

Pubblicità

L’Inter si prepara al match di Champions League del 20 febbraio contro l’Atletico Madrid: ecco la probabile formazione

In vista della prossima partita dell’Inter contro l’Atletico Madrid, Inzaghi sembra intenzionato a confermare la maggior parte della formazione che ha affrontato la Salernitana.

Pubblicità

Pubblicità

Darmian e Dimarco riprenderanno i loro rispettivi posti sulle fasce, mentre Carlos Augusto e Dumfries potrebbero tornare in panchina. De Vrij sostituirà Acerbi, ancora out, affiancato da Pavard e Bastoni. Barella e Mkhitaryan saranno gli incursori a centrocampo, con Calhanoglu libero di muoversi. Lautaro e Thuram saranno la coppia d’attacco titolare, mentre Arnautovic e Sanchez rimarranno in panchina. Pochissime chances di vedere Buchanan titolare.

Pubblicità

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Indisponibili: Acerbi, Cuadrado.

L’articolo Probabile formazione Inter Atletico Madrid: l’idea di Inzaghi proviene da Inter News 24.