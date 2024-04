“Principio d’#intesa” per Gudmundsson, ecco l’approfondimento: ecco la contro#Sfida

8 Apr 2024, 06:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale in vantaggio sul Tottenham per il #cartellino del centravanti islandese, previsti contatti con l’entourage e il Genoa C.F.C. nelle prossime settimane per stringere la presa Stagione del debutto in Serie A coi fiocchi per Albert Gudmundsson. Dopo una stagione da incorniciare nel Genoa C.F.C. cadetto a caccia della promozione diretta nella massima serie per scacciare i … Leggi tutto

