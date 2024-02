Primo inVS tra Alcaraz e i compagni della Vecchia Signora Juventina – NEWS

Carlos Alcaraz ha terminato i test fisici al JMedical e ha raggiunto la Continassa dove ha conosciuto i compagni di squadra

Primo giorno da bianconero per Carlos Alcaraz. L’argentino, dopo i test fisici, ha raggiunto il training center della Continassa e ha conosciuto i nuovi compagni di squadra.

Insieme ai nuovi compagni pic.twitter.com/iyb0jL89Ps — JuventusFC (@juventusfc) February 2, 2024

La Juve, tramite X, ha condiviso le foro che ritraggono Alcaraz mentre saluta Vlahovic, Weah e Danilo.

