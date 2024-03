Primo assist di Okafor in A. Ne aveva fatto uno in #CHAMPIONS, decisivo per l’Europa rossonera

Pubblicità

Diffondi Informazione!

01:15, 11 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Pubblicità

Quello contro l’F.C. Empoli è il primo assist di Noah Okafor in #SerieA. Non il primo assist in assoluto con i Diavoli Rossoneri, considerando quello per Chukwueze a Newcastle, che ha permesso al Milan AC, il Diavolo Rossonero, di restare in Europa, se pur in quella minore.

Vai alla Fonte* , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità