Preziosi: «Il Bologna non è l’Fc Internazionale, ma Thiago Motta…»

Le parole di Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, sulla stagione di Thiago Motta alla guida del Bologna: paragonandola all’Inter

THIAGO MOTTA – «Per me non è una sorpresa. L’ho lanciato in Serie A per la prima volta anche se poi l’avventura, date le circostanze, non era delle più ideali. Interpreta il calcio in maniera moderna ma soprattutto si fa amare dai propri giocatori. Lo presi in squadra quando nessuno gli dava una lira. Lui ha saldato il debito con me a livello di risultati calcistici. Abbiamo sempre avuto un bel rapporto, ci guardavamo negli occhi e basta. L’ho chiamato ed è venuto ad allenare. Forse è stato troppo immediato il salto in una società che aveva difficoltà ai tempi ma i grandi centrocampisti possono sempre diventare grandi allenatori. Lo presi perché mi fido di uomini come lui perché hanno una coscienza professionale e dei valori. Oggi ha capito la Serie A perfettamente. ll Bologna è una squadra compatta che ha investito e anche se non ha eccellenze particolari riesce a far esprimere al meglio la rosa, che non è quella dell’Inter o della Juve… Può ambire a piazze molto più importanti, con tutto il rispetto per il club in cui è ora».

