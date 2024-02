Prestiti #Milan AC 2023/24: Romero show VS l’Atletico Madrid, Maldini decisivo

11:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Prestiti Diavolo Rossonero 2023/24: gol dell’ex per Colombo, weekend da dimenticare per Pellegrino. Il rendimento dei rossoneri

Tanti i calciatori in prestito dal Diavolo Rossonero. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Diavolo Rossonero: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): gioca solo un tempo a San Siro contro la squadra che detiene il suo cartellino prima di lasciare il posto, dall’intervallo in avanti, al compagno di squadra Lookman.

Pubblicità

Saelemaekers (Bologna): non ha preso parte all’ultima vittoria del Bologna in casa contro l’Hellas Verona.

Romero (Almeria): weekend da incorniciare per l’argentino, che segna due gol all’Atletico Madrid prima di lasciare spazio dal minuto 69 ad Arribas.

Pellegrino (Salernitana): altro weekend complicato per lui. Il difensore ha giocato tutti e 90 i minuti dell’ultima sfida persa all’Arechi contro il Monza.

Chaka Traoré (Palermo): subentrato al 79′ dell’ultima sfida pareggiata 2-2 in casa della Cremonese, si è messo in mostra negli ultimi 10 minuti più recupero a disposizione.

Krunic (Fenerbahce): un’ora di gioco di tanta intensità prima di lasciare il campo al compagno di squadra Szymanski.

Colombo (Monza): è rimasto in panchina nell’ultimo match che i brianzoli hanno vinto in casa della Salernitana per 2-0.

Origi (Nottingham Forest): subentrato al 46′ della sfida persa 4-2 in casa dell’Aston Villa, ha fornito l’assist a Gibbs-White in occasione della seconda rete del Nottingham Forest.

Ballo-Touré (Fulham): convocato ma non ha preso parte alla vittoria della sua squadra per 2-1 a Old Trafford contro lo United.

Daniel Maldini (Monza): subentrato al minuto 67 al posto di Dany Mota, ha trovato la prima delle due reti messe a segno dai brianzoli nel match vinto contro la Salernitana.

Nasti (Bari): subentrato all’intervallo al posto di Kallon nell’ultimo match perso in casa del Sudtirol.

Lazetic (Fortuna Sittard): non ha preso parte alla sfida di questo weekend che il suo Fortuna Sittard ha vinto in trasferta per 1-0 contro il Waalwijk.

Vasquez (Ascoli): solo panchina per lui nella vittoria in trasferta del suo Ascoli sul campo della Feralpisalò.

Bozzolan (Perugia): non ha preso parte all’ultima match casalingo vinto per 2-0 contro la Juventus Next Gen.

The post Prestiti Diavolo Rossonero 2023/24: Romero show contro l’Atletico Madrid, Maldini decisivo appeared first on Diavolo Rossonero News 24.