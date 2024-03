Prestiti #Milan AC 2023/24: De Ketelaere non lascia il segno, che paura per Romero

11:47,4 Mar 2024, MILANELLO.

Prestiti Diavolo Rossonero 2023/24: De Ketelaere non lascia il segno, che paura per Romero. Ecco come è andato il weekend

Tanti i calciatori in prestito dal Diavolo Rossonero. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Diavolo Rossonero: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): 66 minuti per il belga, che questa volta non riesce nell’intento di lasciare il suo segno nel match che il Bologna ha vinto a Bergamo per 2-1.

Saelemaekers (Bologna): entrato all’intervallo al posto di Orsolini, il suo ingresso contribuisce a riaccendere il reparto offensivo della formazione di Thiago Motta nella sfida vinta sul campo dell’Atalanta.

Romero (Almeria): weekend di grande paura per l’argentino, che ha dovuto lasciare il terreno di gioco con collare e in barella al minuto 47 della sfida in casa del Celta Vigo in seguito a un brutto colpo alla testa.

Pellegrino (Salernitana): gioca tutti i 90 minuti della sfida della Dacia Arena contro l’Udinese, rimediando un cartellino giallo in una partita comunque nel complesso positiva.

Chaka Traoré (Palermo): subentra poco dopo l’ora di gioco nella sfida in casa dell’Empoli persa dal suo Palermo 4-2 senza riuscire a ribaltare il risultato di svantaggio.

Krunic (Fenerbahce): dopo diverse partite da titolare, nell’ultimo turno di campionato in casa dell’Hatayspor entra in campo soltanto al minuto 83 al posto di Yandas.

Colombo (Monza): convocato ma inutilizzato nell’ultima sfida in cui i brianzoli hanno rimediato una sonora sconfitta contro la A.S. Roma di Mister “DDR” De Rossi, che si è imposta per 4-2.

Origi (Nottingham Forest): ha giocato 65 minuti di livello nell’ultima sfida di #Premier League che il Nottingham Forest ha perso per il gol realizzato da Darwin Nunez al 99′.

Ballo-Touré (Fulham): convocato ma non ha preso parte alla bella vittoria della sua squadra per 3-0 in casa contro il Brighton di De Zerbi.

Daniel Maldini (Monza): subentrato al minuto 66 al posto di Dany Mota, si è adoperato per provare a ridurre l’enorme svantaggio che i suoi compagni avevano accumulato nel corso della prima ora di gioco.

Nasti (Bari): per lui 73 minuti nella sfida del San Nicola che il suo Bari ha pareggiato per 1-1 contro lo Spezia. Rimedia anche un cartellino giallo al 58′ prima di lasciare il suo posto a Puscas.

Lazetic (Fortuna Sittard): non ha preso parte alla sfida di questo weekend che il suo Fortuna Sittard ha vinto in casa per 5-2 contro l’Excelsior.

Vasquez (Ascoli): minuti importanti per il portiere, entrato al minuto 74 al posto di Pablo Rodriguez (cambio tattico dovuto all’#espulsione del portiere titolare dei bianconeri Viviano). Difende la propria porta nel finale mantenendo il clean sheet.

Bozzolan (Perugia): non ha preso parte all’ultimo match casalingo vinto per 1-0 contro la Recanatese.

