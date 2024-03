Prestiti #Juve 2023/24: flop Kaio Jorge, fine settimana difficile per i bianconeri altrove

13:30, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Nuova stagione per i calciatori della Juventus e per le calciatrici della Juventus Women: il punto settimanale sulle loro prestazioni

Nuova stagione per la Juventus di Massimiliano Mister Max Allegri, per le Women di Joe Montemurro, per la Next di Gen di Massimo Brambilla e per la Juve Primavera U19 di Paolo Montero: tanti i calciatori e le calciatrici in prestito in questa nuova annata. Il punto settimanale sulle loro prestazioni.

Juventus: i calciatori della prima squadra in prestito

Huijsen (A.S. Roma): subentrato e ammonito nel pari di Firenze. 11 presenze in giallorosso con 2 reti e un assist.

Arthur (Fiorentina): subentrato nel 2-2 con la A.S. Roma. 35 presenze e 2 assist con i viola.

De Winter (Genoa): titolare nella sconfita 2-3 col A.C. Monza. 23 gare giocate con un assist.

Barrenechea (Frosinone): titolare anche nella sconfitta con il Sassuolo. 30 presenze con una rete e un assist per lui.

Rovella (Lazio): assente per pubalgia nel ko contro l’Udinese. 24 presenze con i biancocelesti.

Pellegrini (Lazio): assente con l’Udinese per squalifica. 21 gare, un gol e un assist.

Facundo Gonzalez (Sampdoria): titolare nel successo per 2-1 sull’Ascoli. 23 partite per lui con due reti e un assist.

Frabotta (Cosenza): 90 minuti nello 0-0 con il Cittadella. 17 le sue presenze stagionali con tre reti e un assist.

Soulé (Frosinone): titolare e poi sostituito nella sconfitta con il Sassuolo. 29 presenze, 10 gol, 2 assist per lui.

Kaio Jorge (Frosinone): sbaglia un rigore decisivo per il ko con il Sassuolo. 20 presenze con tre reti e un assist.

Aké (Yverdon Sport): in campo 90 minuti nel successo sullo Zurigo per 3-2. Per lui 12 presenze in stagione con un gol.

Juventus Next Gen: i calciatori in prestito

Pecorino (Sudtirol): assente contro lo Spezia. 26 presenze, 4 reti e un assist.

Peeters (Sudtirol): titolare e poi sostituito nel ko con lo Spezia. 14 gare giocate fin qui.

Compagnon (Feralpisalò): assente contro il Modena. 23 partite e 4 reti per lui.

Barbieri (Pisa): 90 minuti nel successo 1-0 sulla Ternana. 23 gare giocate con i toscani con due gol e un assist.

Gori (A.C. Monza): deve ancora fare il suo esordio.

Sersanti (Lecco): assente con il Palermo. 26 gare, una rete e due assist per lui.

Olivieri (Venezia): in panchina 90 minuti nel successo 3-1 sul Bari. 16 presenze, 2 reti e 1 assist fin qui.

Felix Correia (Gil Vicente): 90 minuti senza pungere nello 0-0 con il Chaves. 25 partite, quattro gol e tre assist.

Cudrig (Perugia): in panchina 90 minuti nel 2-0 all’Ancona. 25 gare disputate in stagione, un assist e un gol.

Minelli (Pro Patria): titolare per tutti i 90 minuti nella vittoria 2-0 sul Lumezzane. 20 partite giocate.

Riccio (Modena): titolare e poi sostituito nel ko con il FeralpiSalò. 18 presenze con i canarini.

Lipari (Recanatese): .

Citi (Pro Vercelli): subentrato nella sconfitta 3-1 con il Legnago. 8 presenze totali in stagione.

Juventus Women: le calciatrici della prima squadra in prestito

Beccari (Sassuolo): in attesa di scendere in campo per i playoff.

Toniolo (Fiorentina): subentrata nella vittoria 3-1 in coppa in casa della Juve.

Arcangeli (Pomigliano): in attesa di scendere in campo per i playoff.

Bertucci (S.S.C. Napoli): in attesa di scendere in campo per i playoff.

Beretta (S.S.C. Napoli): in attesa di scendere in campo per i playoff.

Bonfantini (Inter): in attesa di scendere in campo per i playoff.

Caiazzo (Pomigliano): in attesa di scendere in campo per i playoff.

Schatzer (Sampdoria): in attesa di scendere in campo per i playoff.

Nilden (Tottenham): protagonista nel successo in Coppa sul City, dove trasforma uno dei rigori decisivi.

Sembrant (Bayern Monaco): ancora titolare nel successo per 2-1 sull’Eintracht.

Simon (Sassuolo): in attesa di scendere in campo per i playoff.

Juventus Primavera U19: i calciatori delle giovanili in prestito

Motta (Reggiana): 25 partite con dieci reti inviolate.

Morleo (Trapani): 21 presenze in Serie D.

Biliboc (Parma): 18 gare, 5 reti e 2 assist con le giovanili degli emiliani.

