Prestiti AC Milan 2023/24: primi minuti col Fenerbahce per Krunic, weekend da dimenticare per Colombo

Prestiti Milan 2023/24: primi minuti col Fenerbahce per Krunic, weekend da dimenticare per Colombo. Tutti i dettagli

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): weekend di riposo per l’Atalanta complice l’impegno in Supercoppa italiana dell’Inter.

Saelemaekers (Bologna): weekend di riposo per l’Atalanta complice l’impegno in Supercoppa italiana della Fiorentina.

Krunic (Fenerbahce): subentrato al minuto 87 nella sfida pareggiata 1-1 contro il Samsunspor al posto di Fred, primi minuti utili a rompere il ghiaccio con la nuova realtà.

Colombo (Monza): sostituito al 46′ minuto nella sfida che i brianzoli hanno perso per 3-0 a Empoli. Non una buona prima frazione di gioco da parte sua.

Origi (Nottingham Forest): attualmente indisponibile per infortunio muscolare

Ballo-Touré (Fulham): impegnato con il suo Senegal in Coppa d’Africa

Daniel Maldini (Monza): entrato al 75′ minuto al posto di Colpani nella sfida che i brianzoli hanno perso per 3-0 a Empoli.

Nasti (Bari): sostituito all’ora di gioco nella sfida pareggiata per 2-2 in casa dell’Ascoli. Un cartellini giallo per lui al quarto d’ora del primo tempo.

Lazetic (Fortuna Sittard): rinviata la gara che si sarebbe dovuta disputare questo weekend

Vasquez (Ascoli): prima convocazione con il nuovo club per l’estremo difensore in prestito dal Milan.

Bozzolan (Perugia): non ha preso parte all’ultima sfida che il Perugia ha pareggiato per 1-1 in casa contro la Spal.

