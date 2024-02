Prestiti AC Milan 2023/24: magic moment per De Ketelaere, Saelemaekers trascina il Bologna

Prestiti Milan 2023/24: magic moment per De Ketelaere, Saelemaekers trascina il Bologna. Cosa è successo nell’ultimo weekend

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Pubblicità

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): gioca circa un’ora nel match di Marassi contro il Genoa in cui trova una rete da incorniciare.

Pubblicità

Saelemaekers (Bologna): gioca da titolare tutta la sfida che il suo Bologna vince per 4-0 al Dall’Ara contro il Lecce offrendo una prova più che positiva.

Pubblicità

Romero (Almeria): Almeria impegnato questa sera contro l’Athletic Bilbao nel posticipo del campionato spagnolo.

Pellegrino (Salernitana): titolare nella sfida salvezza persa contro l’Empoli, crolla insieme a Boateng e compagni.

Chaka Traoré (Palermo): resta in panchina nel corso della sfida che i rosanero hanno vinto per 2-1 sul campo della Feralpisalò.

Krunic (Fenerbahce): altra partita (2-2 in casa contro l’Alanyaspor) da titolare inamovibile per il regista, ormai perno del Fenerbahce.

Colombo (Monza): gioca circa un’ora nello 0-0 maturato in casa col Verona per poi lasciare il campo dal 62′ a Djuric.

Origi (Nottingham Forest): subentra dalla panchina al 68′ senza lasciare il segno nella sfida persa per 3-2 contro il Newcastle.

Ballo-Touré (Fulham): subentra al minuto 85 al posto di Pereira, la sua gara terminerà una decina di minuti più tardi senza eventi degni di nota.

Daniel Maldini (Monza): non subentra dalla panchina nell’ultima partita di campionato pareggiata in casa col Verona.

Nasti (Bari): subentrato al minuto 62 nel corso dell’ultima gara di campionato che il Bari ha vinto contro il Lecco.

Lazetic (Fortuna Sittard): non convocato per la gara che il Fortuna Sittard ha perso 4-0 contro l’Utrecht.

Vasquez (Ascoli): resta in panchina per tutta la durata dell’ultimo match di campionato (Ascoli sconfitto 3-2 in casa del Catanzaro).

Bozzolan (Perugia): non convocato per la sfida che il Perugia ha perso sul campo del Sestri Levante.

The post Prestiti Milan 2023/24: magic moment per De Ketelaere, Saelemaekers trascina il Bologna appeared first on Milan News 24.