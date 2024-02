Prestiti AC Milan 2023/24: De Ketelaere show, Saelemaekers lascia il segno

Prestiti Milan 2023/24: De Ketelaere show contro la Lazio (doppietta), Saelemaekers lascia il segno nel derby emiliano

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): weekend da urlo per il belga, autore di una doppietta contro la Lazio che lancia la squadra di Gasperini.

Saelemaekers (Bologna): mezz’ora finale a disposizione nel match contro il Sassuolo in cui ha trovato la rete che ha inchiodato la sfida sul definitivo 4-2 in favore della squadra di Thiago Motta.

Romero (Almeria): esordio al minuto 61 per l’argentino nella sconfitta rimediata in casa del Valencia.

Pellegrino (Salernitana): è entrato al 61′ della sfida che la sua squadra ha pareggiato 0-0 in trasferta sul campo del Torino.

Chaka Traoré (Palermo): non ha preso parte alla larga vittoria del Palermo in casa contro il Bari.

Krunic (Fenerbahce): ha disputato tutti i 90 minuti nell’ultimo match di campionato vinto 2-0 in casa dell’Antalyaspor.

Colombo (Monza): è rimasto in panchina nel corso della sfida di campionato pareggiata per 0-0 alla Dacia Arena di Udine.

Origi (Nottingham Forest): non è stato convocato nell’ultimo match pareggiato per 1-1 in casa del Bournemouth.

Ballo-Touré (Fulham): solo panchina per lui nella sfida che gli uomini di Marco Silva hanno pareggiato per 2-2 in casa del Bunley.

Daniel Maldini (Monza): è rimasto in panchina nel corso della sfida di campionato pareggiata per 0-0 alla Dacia Arena di Udine.

Nasti (Bari): è entrato al 66′ al posto di Puscas nella sfida che la squadra pugliese ha perso per 3-0 venerdì sera al Barbera contro il Palermo.

Lazetic (Fortuna Sittard): non ha preso parte al 3-3 della sua squadra nell’ultimo turno di campionato contro l’Heerenveen.

Vasquez (Ascoli): convocato ma inutilizzato nel corso della sfida persa in casa dal suo Ascoli contro il Sudtirol.

Bozzolan (Perugia): non convocato causa infortunio per la quarta giornata di fila.

