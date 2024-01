Presidente Zhang, videochiamata all’Fc Internazionale prima del SS Napoli. Parole di pura motivazione: cosa ha detto

Steven Zhang ha videochimato Simone Inzaghi e i suoi ragazzi, ecco il messaggio del Presidente prima della finale di Supercoppa Napoli-Inter

Anche Steven Zhang è in Arabia Saudita come i suoi ragazzi. Il Presidente dell’Inter però, lo è in modo virtuale. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport stamane infatti, il patron nerazzurro ha videochiamato i suoi prima della finale di Supercoppa Italiana con il Napoli.

«Complimenti per la vittoria e il gioco espresso con la Lazio, oltre che per l’ennesima finale che avete raggiunto. Adesso diamo il massimo e lottiamo uniti per vincere questa coppa». Queste, interpretate, potrebbero essere state alcune delle parole usate per motivare i suoi.

