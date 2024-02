Presidente Zhang torna in Italia a breve: fissata la data dell’arrivo a Ac Milano

25 Feb 2024, 09:46, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Sono giorni molto caldi per Steven Zhang, al lavoro dalla Cina per programmare il futuro dell’Internazionale. Il rinnovamento del prestito con Oaktree ha allungato le prospettive del numero uno nerazzurro, pronto a rimanere al comando ancora per diverso tempo. E ora è tempo di tornare a far sentire la propria presenza.

Ecco perché, come riferito da La Gazzetta dello Sport, sembra ormai tutto pronto per il ritorno in Italia. Zhang manca dalla scorsa estate, ma ora l’attesa starebbe per finire. L’idea del numero uno dell’Internazionale sarebbe quella di atterrare a Milano il prossimo aprile.

Una data possibile è dopo la pausa delle nazionali, in programma negli ultimi 10 giorni di marzo. La speranza è quella di esserci per un eventuale quarto di finale di Champions League, ma soprattutto è quella di festeggiare poi di persona, a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, , lo Scudetto della seconda stella.

L’opinione di Passione Internazionale

Avere vicino il presidente nel momento più delicato della stagione, può essere un’ulteriore iniezione di fiducia, nonché uno sprono per lo sprint finale verso lo Scudetto e anche verso ambizioni europee di alto livello. In generale, ritrovare stabilità societaria potrebbe aiutare tutto l’ambiente a essere ancora più sereno e con uno sguardo ottimista verso il futuro.